Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye-KKTC arasında imzalanan mutabakat zaptına “Kınama”

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzalanmasını “Kınadı.”

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzalanmasını “Kınadı.”

SigmaLive’in haberine göre, mutabakat zaptı imzalanmasını “Kınayan” Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyaretinin “Yasadışı olduğunu” da iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mutabakat zaptının, “Rum yönetiminden izin alınmadan” imzalandığı belirtildi, “Tek yanlı enerji altyapısı kurulmasının ve gerek karada gerek denizde stratejik öneme sahip projeler yürütülmesinin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ve Uluslararası Hukuk’a aykırı olduğu” öne sürüldü.

Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin bu eylemlerini şikayet edeceği belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti, hukuki, siyasi ve diplomatik düzeydeki çabalarını artırarak meşru haklarını savunmaya devam edecek.” denildi.