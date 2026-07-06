Rum lobisi boş durmuyor!

Fransa’nın Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi, Rum Yönetimi’nin çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri doğrultusunda KKTC’deki mülkiyet uyuşmazlıkları ile suçlanan kişilerin iadesine yönelik çelişkili kararlarının nedeni ortaya çıktı.

Fransa’nın Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi, Rum Yönetimi’nin çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri doğrultusunda KKTC’deki mülkiyet uyuşmazlıkları ile suçlanan kişilerin iadesine yönelik çelişkili kararlarının nedeni ortaya çıktı.

Fransa’nın Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi Aralık 2025’te mülkiyet davasında KKTC vatandaşı Behdad Jafari’nin Güney Kıbrıs’a iade talebini reddederken, geride bıraktığımız hafta ise KKTC’de yaşayan ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice’nin, Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine Fransa’da tutuklanmış ve yerel istinaf mahkemesi tarafından Rum tarafına iadesine karar verdi.

Mahkemenin ayni davada farklı karar üretmesi ciddi soru işaretleri yarattı. Fransız mahkemesinin neden karar değiştirdiği konusunda ise yeni emaraler ortaya çıkıyor.

Rum Yüksek Mahkemesi 12 haziran tarihinde Avrupa Birliği Konseyi 2026 Kıbrıs Dönem Başkanlığı çerçevesinde ev sahipliği yaptığı konferansa Fransız Yüksek Mahkeme Başkanı da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin tüm yüksek mahkeme başkanlarını Kıbrıs’ta ağırladı.

Siyasal gözlemciler bu durumun Fransa’nın Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin kısa sürede ayni konuya ilişkin farklı kararlar üretmesinde etkili olduğu görüşünü ortaya koyuyor.

KKTC devletinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olmak üzere tüm üst düzey makamları Fransa’nın Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin Rasa Zilevice kararını “siyasi” bir karar olarak yorumlamış ve hem AB’ye hem de BM’ye Rumların bu adımları konusunda çağrılarda bulunmuştu