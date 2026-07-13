Rum Yönetimi, doğal gaz boru hattı mutabakat zaptını AB’ye “şikayet edecek”

Rum yönetiminin bugünkü AB Dış Konular Konseyi toplantısında, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptını “Şikayet edeceği” haber verildi.

Rum yönetiminin bugünkü AB Dış Konular Konseyi toplantısında, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptını “Şikayet edeceği” haber verildi.

Fileleftheros’a göre, AB Dış Konular Konseyi için Brüksel’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos , konseye, TC ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasıyla konusunda imzalanan mutabakat zaptı hakkında bilgi verecek ve Türkiye’yi, KKTC ile mutabakat zaptı imzalamakla “Yeni bir yasadışı eylemde bulunduğu” gerekçesiyle şikayet edecek.