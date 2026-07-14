Rum Yönetimi'nden Independent'ın Kıbrıs çözüm haberine temkin çağrısı

Habere göre Rum Yönetimi, İngiliz basınında çıkan bu haberle ilgili olarak “ihtiyatlı olunması” tavsiyesinde bulundu.

Habere göre Rum Yönetimi, İngiliz basınında çıkan bu haberle ilgili olarak “ihtiyatlı olunması” tavsiyesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Independent gazetesinde çıkan haberi “Çözüm Senaryosuna Yönelik İhtiyatlı Olunması Tavsiyesi” başlığıyla aktarırken Rum Yönetimi’nin konu hakkında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, 1 Temmuz'da yaptığı, yayımlanan haberleri yalanlayan açıklamasına atıfta bulunduğunu yazdı.

Independent gazetesinde yer alan habere geniş bir şekilde yer veren gazete ayrıca gazete iletişime geçtiği BM kaynağının “BM’den bununla ilgili herhangi bir yorum gelmediği” şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre aynı kaynak “Independent gazetesinde yer alan haberin, birkaç hafta önce Rum basınında yer alan haberlerle aynı temelde olduğunu” dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e yaptığı açıklamada BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in açıklamasını anımsattı; Holguin'in bu yöndeki iddiaları reddettiğini söyledi.

Basında çıkan bu tür haberler konusunda ihtiyatlı olunması tavsiyesinde bulunan Letimbiotis, bunların gerçeği yansıtıp yansıtmadığına bakılması gerektiğini ifade etti.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Independent Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Yeni Fikirler Yayımladı” başlığıyla verdi.

Habere göre Rum Yönetimi’nin İngiltere’deki Yüksek Komiser Vekili Spiros Miltiadis konu hakkında yaptığı açıklamada BM’nin herhangi resmi bir belgesinin bulunmadığını; dolaşan bilgilerin varsayımsal nitelikte olduğunu ifade etti.

Politis gazetesi ilgili haberi “The Independent" ve “Politis" şeklinde verirken Independent gazetesinde yer alanların, “Politis” gazetesinin iki hafta önce kaleme aldığı fikirler demetini özlü olarak yansıttığını yazdı.

Alithia gazetesi ise Avrupa Komisyonu tarafından Raffaele Fitto’nun “Kıbrıs Özel Temsilcisi” olarak atanması haberi ile Independent gazetesinde yer alan haberi “Kıbrıs Sorununa İlişkin Yeni Sahne Kuruluyor” başlığı altında birlikte yayımladı.