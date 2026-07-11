11 Temmuz 2026 Cumartesi
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Sağlık Bakanı Dinçyürek’ten 11 Temmuz Basın Günü mesajı

KIBRIS 13
Yayınlama: 11 Temmuz 2026 Cumartesi 15:51 | Güncellendi: 11.07.2026 14:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Dinçyürek, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basınının, halkın sesi olma sorumluluğunu yıllardır özveriyle yerine getirdiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Dinçyürek’ten 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Dinçyürek, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basınının, halkın sesi olma sorumluluğunu yıllardır özveriyle yerine getirdiğini söyledi.

Dinçyürek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun doğru bilgiye ulaşması, demokratik değerlerin güçlenmesi ve kamu yararının korunması adına büyük bir özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Meslek ilkelerine bağlı kalarak görevini sürdüren tüm basın mensuplarımızın 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kaynak: Gündem Kıbrıs