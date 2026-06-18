Sahte ikametgah ve kira sözleşmesi temin eden anne-oğul serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Teminini” suçlarından tutuklanan G.A. ile oğlu E.K. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Teminini” suçlarından tutuklanan G.A. ile oğlu E.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer olayla ilgili bulguları aktardı. Sözer, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını belirti. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da bu mesela kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı E.K’nın, G.A aracılığıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö. ve A.Y.A’ya 15 bin TL vererek, sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, E.K’nın aftan yararlandığını, G.A’nın da çalışma izinli olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 30’’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 900 ‘er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması koşulu ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.