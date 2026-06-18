Sahte Poliçe ve Milyonluk Dolandırıcılık İddiasında Teminat Kararı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli Polis memuru Berk Çakır, olguları aktardı. Polis, zanlı V.B.E.’nin 2025 yılının Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte kaza sigortası düzenlediğini söyledi. Polis, zanlının mai…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli Polis memuru Berk Çakır, olguları aktardı. Polis, zanlı V.B.E.’nin 2025 yılının Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte kaza sigortası düzenlediğini söyledi. Polis, zanlının mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak sigorta poliçelerini ödenmiş gibi gösterdiğini, bu yöntemle elde edilen yaklaşık 80 bin doların KKTC’deki banka hesaplarına aktarılıp tasarruf edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı V.B.E.’nin ayrıca 2026 yılı Nisan-Mayıs ayları arasında zanlı E.S. aracılığıyla tanıştığı iki kişiyle birlikte hareket ettiğini belirtti. Polis, bu süreçte 29 kişinin kredi kartı bilgilerinin kullanıldığını ve toplam 109 işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan işlemler sonucunda 6 milyon 170 bin TL’nin yine KKTC’deki banka hesaplarına aktarılarak tasarruf edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı V.B.E.’nin 3 Haziran’da, zanlı E.S.’nin ise 14 Haziran’da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı E.S.’nin cep telefonunda tespit edilen kredi kartı bilgilerinin, hesaplarından para çekilen şahısların kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünü açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 800’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.