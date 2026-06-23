Sakallı: Büyük gurur yaşadık

Kütahya’da düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu U14 kafilesi, elde ettiği başarılarla ülke atletizminin geleceği için umut verdi.

Kütahya’da düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu U14 kafilesi, elde ettiği başarılarla ülke atletizminin geleceği için umut verdi.

Türkiye’den yoğun bir katılımla gerçekleşen şampiyonaya katılan atletlerimiz, birçok branşta kürsüde yer aldı. Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı elde edilen üstün başarının kendilerine büyük gurur yaşattığını belirtti.

Sakallı: Planlı ve kararlı şekilde yürüttüğümüz çalışmaların somut göstergesi

Çeşitli branşlarda madalya kazanan, kişisel en iyi derecelerini geliştiren ve KKTC’yi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcuları kutlayan Sakallı, başarının mimarlarından olan, özveri ve disiplinle çalışan antrenörleri tebrik etti.

“Sporcularımızın ortaya koyduğu performans, federasyon olarak yıllardır planlı ve kararlı şekilde yürüttüğümüz çalışmaların en somut göstergesidir” diyen Sakallı, “Üst kategorilerde yarışan sporcularımızın elde ettiği dereceler ve uluslararası başarılar kadar, alttan gelen genç yeteneklerimizin her geçen gün güçlenmesi de bizleri son derece umutlandırmaktadır” dedi.

“Geleceğe emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi”

“Bugün elde edilen bu başarılar, federasyonumuzun sağlam temeller üzerine inşa edildiğini, kök saldığını ve geleceğe emin adımlarla ilerlediğini göstermektedir” diyen Sakallı, “Bu çocuklarımız geleceğimizin en önemli güvencesidir. Onların azmi, çalışkanlığı ve inancı sayesinde önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Başarılar artık hayal değil, ulaşılabilir hedeflerdir”

Gerek Avrupa arenasında elde edilecek kotalar, gerekse Dünya Şampiyonaları seviyesinde hedeflenen başarıların artık hayal değil, ulaşılabilir hedefler olduğunun altını çizen Sakallı, “Yeterli destek ve sürdürülebilir yatırımlarla KKTC atletizmi çok daha güçlü bir noktaya ulaşacaktır. Bir kez daha tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor; bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum” dedi.