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Senyör Cup tamamlandı

SPOR 8
Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 02:24 | Güncellendi: 23.06.2026 00:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SENYÖR CUP 2026 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile KKTF kortlarında tamamlandı.
Senyör Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SENYÖR CUP 2026 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile KKTF kortlarında tamamlandı.

KKTF Senyör Cup da oynanan final maçları ve oluşan sıralamalar şu şekilde;

Senyör Tek Kadınlar – Final
İpek Civisilli – Laika Karşılı: 6/4 6/7 4/10
Senyör Tek Erkekler – Final
Halil Altınbaş – Mariano Marino: 6/3 4/2 R.T.
Senyör Çift Erkekler – Final
Metin Poslu / Emre Debreli – Orhun Doğasal / Orhan Şevket 2/6 2/6
Senyör Karışık Çiftler – Final
Metin Poslu / Gizem Ahmetraşit – Meryem Birkan / Emre Debreli 6/4 5/7 10/6

KKTF SENYÖR CUP 2026 SIRALAMALARI

Senyör Tek Kadınlar
1. Laika Karşılı
2. İpek Civisilli
Senyör Tek Erkekler
1. Halil Altınbaş
2. Mariano Marino
Senyör Çift Erkekler
1. Orhun Doğasal / Orhan Şevket
2. Metin Poslu / Emre Debreli
Senyör Karışık Çiftler
1. Metin Poslu / Gizem Ahmetraşit
2. Meryem Birkan / Emre Debreli

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi