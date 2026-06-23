Senyör Cup tamamlandı

SPOR 8

Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 02:24 | Güncellendi: 23.06.2026 00:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SENYÖR CUP 2026 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile KKTF kortlarında tamamlandı.

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SENYÖR CUP 2026 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile KKTF kortlarında tamamlandı. KKTF Senyör Cup da oynanan final maçları ve oluşan sıralamalar şu şekilde; Senyör Tek Kadınlar – Final

İpek Civisilli – Laika Karşılı: 6/4 6/7 4/10

Senyör Tek Erkekler – Final

Halil Altınbaş – Mariano Marino: 6/3 4/2 R.T.

Senyör Çift Erkekler – Final

Metin Poslu / Emre Debreli – Orhun Doğasal / Orhan Şevket 2/6 2/6

Senyör Karışık Çiftler – Final

Metin Poslu / Gizem Ahmetraşit – Meryem Birkan / Emre Debreli 6/4 5/7 10/6 KKTF SENYÖR CUP 2026 SIRALAMALARI Senyör Tek Kadınlar

1. Laika Karşılı

2. İpek Civisilli

Senyör Tek Erkekler

1. Halil Altınbaş

2. Mariano Marino

Senyör Çift Erkekler

1. Orhun Doğasal / Orhan Şevket

2. Metin Poslu / Emre Debreli

Senyör Karışık Çiftler

1. Metin Poslu / Gizem Ahmetraşit

2. Meryem Birkan / Emre Debreli