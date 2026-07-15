Sanayi ışıklarında uyuşturucu operasyonu: Araçta bonzai ve hap ele geçirildi

Lefkoşa'da "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket" suçlamalarıyla tutuklanan H.K., mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa'da "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket" suçlamalarıyla tutuklanan H.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Sanayi trafik ışıkları bölgesinde devriye yaptığı sırada, Gazimağusa istikametine doğru şüpheli şekilde seyreden BMW marka aracı durdurduğunu söyledi.

Araçta uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada orta konsolda bulunan şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile 6 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Zanlı H.K. olay yerinde suçüstü tutuklandı.

Adresi tespit edilemedi

Polis, zanlının adres bilgisi vermemesi nedeniyle ikametgahının tespit edilemediğini, bu nedenle herhangi bir ev araması yapılamadığını ifade etti.

Laboratuvar incelemesi yapılacak

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, ele geçirilen maddelerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafazada kullanılan naylon parçalarının ise PGM Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini kaydetti. Ayrıca zanlının uyuşturucu maddeleri nasıl temin ettiğinin araştırıldığını belirterek, soruşturmanın selameti açısından tutukluluk talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlı H.K.'nin soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.