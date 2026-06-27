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Sarhoşluk ve rahatsızlık: İki kişi tutuklandı

KIBRIS 12
Yayınlama: 27 Haziran 2026 Cumartesi 13:43 | Güncellendi: 28.06.2026 02:06 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polisin açıklamasına göre, 26 ve 27 Haziran 2026 tarihlerinde meydana gelen olaylarda, Gazimağusa'da M.A. (30), yapılan nefes testinde 337 miligram alkol tesiri altında olduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Sarhoşluk ve rahatsızlık: İki kişi tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, 26 ve 27 Haziran 2026 tarihlerinde meydana gelen olaylarda, Gazimağusa'da M.A. (30), yapılan nefes testinde 337 miligram alkol tesiri altında olduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bafra'da ise F.Ö. (34), alkollü olduğu sırada benzer şekilde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. F.Ö.'nün polis tarafından talep edilen nefes örneğini vermeyi reddettiği belirtildi.

Her iki şahıs da tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs