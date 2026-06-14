Savaşan, Azerbaycan Milli Meclisi’nde Musa Guliyev ile görüştü

KKTC Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komitesi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Savaşan, Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev ile Azerbaycan Milli Meclisi’nde bir araya geldi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komitesi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Savaşan, Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev ile Azerbaycan Milli Meclisi’nde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmeye, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile komite üyeleri de katıldı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bizim ailemiz Türk dünyasıdır” sözünün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türk devletleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve özellikle Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması konuları ele alındı.

Musa Guliyev, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin stratejik önem taşıdığını belirterek, Azerbaycan ile KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentolar arası iş birliğinin oynadığı kritik rol değerlendirildi. Karşılıklı ziyaretlerin, düzenli temasların ve ortak çalışmaların mevcut bağları daha da güçlendireceği ve yeni iş birliği alanlarının önünü açacağı ifade edildi.

Dr. Ahmet Savaşan, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü dayanışmanın daha da ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda iş birliğinin güçlenerek süreceğine olan inancını dile getirdi.