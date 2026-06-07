Sebil ve Storm’dan alkış alan gösteri

Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri Sebil ve Storm, Polis Koşusu kapsamında düzenlenen etkinlikte izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri Sebil ve Storm, Polis Koşusu kapsamında düzenlenen etkinlikte izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Gösteri sırasında saklanan bir kişiyi kısa sürede tespit eden Sebil ve Storm, eğitimlerini ve üstün arama kurtarma becerilerini başarıyla sergiledi. Etkinliği takip edenler performansı dikkatle izledi.

Afet ve acil durumlarda kritik görevler üstlenen arama kurtarma köpeklerinin önemi bir kez daha gözler önüne serilirken, Sebil ve Storm’un başarılı gösterisi katılımcılardan tam not aldı.