Savaşan: “Doğalgazın uluslararası pazarlara taşınabilmesinin önü açılacak”

Savaşan yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “KKTC’deki istikrar burada en önemli unsurlardan biri olmuştur” sözlerine dikkat çekerek, imzalanan anlaşma ile KKTC açısından tarihi ve geleceğe yön verecek bir güne tanıklık ettiklerini kaydetti.

Savaşan yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “KKTC’deki istikrar burada en önemli unsurlardan biri olmuştur” sözlerine dikkat çekerek, imzalanan anlaşma ile KKTC açısından tarihi ve geleceğe yön verecek bir güne tanıklık ettiklerini kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı ile enerji alanında stratejik bir iş birliğinin temellerinin atıldığını belirten Savaşan, “Bu vizyoner proje, ülkemizin enerji arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendirirken elektrik üretim maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlayacaktır.” dedi.

Savaşan, projenin aynı zamanda KKTC’nin ekonomik kalkınmasını destekleyeceğini, Türkiye ile olan stratejik bağlarını daha da kuvvetlendireceğini ve ülkenin Doğu Akdeniz’deki enerji vizyonunda önemli bir kilometre taşı olacağını kaydetti.