Savaşan: UBP, son 50 yılın en yoğun saha çalışmalarından birini gerçekleştirdi

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Ulusal Birlik Partisi Tüzük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, partinin son dönemde sahada, eğitimde, sosyal sorumluluk çalışmalarında ve dijital dönüşüm alanında önemli adımlar attığını söyledi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Ulusal Birlik Partisi Tüzük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, partinin son dönemde sahada, eğitimde, sosyal sorumluluk çalışmalarında ve dijital dönüşüm alanında önemli adımlar attığını söyledi.

Savaşan, UBP’nin Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında son 50 yılın en yoğun saha çalışmalarından birini gerçekleştirdiğini belirterek, yalnızca son bir yılda 300’ün üzerinde ziyaret, toplantı, eğitim ve etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Altı ilçede köy köy, mahalle mahalle vatandaşlarla ve parti üyeleriyle buluştuklarını ifade eden Savaşan, Ramazan ayı boyunca halkla aynı sofralarda bir araya geldiklerini, gençlik ve kadın buluşmaları, sosyal sorumluluk projeleri, sportif ve kültürel etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

“Bu rakamlar sadece bir istatistik değildir. Her biri bir kapıyı çalmak, bir vatandaşımızı dinlemek, bir gönüle dokunmak demektir.” diyen Savaşan, UBP’nin gücünü halkıyla kurduğu güçlü bağdan aldığını vurguladı.

“Güçlü siyaset, güçlü kadrolarla mümkündür”

Savaşan, güçlü siyasetin ancak güçlü kadrolarla mümkün olduğunu belirterek, bu anlayışla hayata geçirilen Siyaset Akademisi’nde 20’den fazla profesör ve alanında uzman akademisyen tarafından 500’den fazla katılımcıya 250 saatin üzerinde eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerde Kıbrıs meselesinden iki devletli çözüm vizyonuna, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, teknolojiden yapay zekâya, toplumsal yapıdan aile politikalarına, Türk dünyasıyla entegrasyondan UBP’nin tarihine kadar birçok başlığın ele alındığını aktaran Savaşan, “Biz sadece bugünün değil, yarının yöneticilerini ve siyasetçilerini de yetiştirme sorumluluğunu taşıyoruz.” dedi.

Sosyal sorumluluk ve dayanışma vurgusu

Parti çalışmalarını yalnızca siyasi faaliyetlerle sınırlı tutmadıklarını dile getiren Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, Parti Meclisi ve MYK üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda dayanışmayı büyüttüklerini ifade etti.

Kan bağışı kampanyaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve hastalar yararına yardım kermesleri ile sokak hayvanlarının korunmasına yönelik projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Savaşan, UBP’nin siyaset anlayışında vatandaşın ihtiyaç duyduğu her anda yanında olmanın bulunduğunu söyledi.

Savaşan, akran zorbalığı ve dijital şiddet konularına da dikkat çekerek, “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı” düzenlediklerini belirtti. Çalıştayda 15’ten fazla uzman ve 150’yi aşkın katılımcıyla dijital empati, akran dayanışması ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklerin ele alındığını kaydetti.

UBP’de dijital dönüşüm süreci

Savaşan, geride kalan dönemin en kalıcı çalışmalarından birinin partinin dijital dönüşüm süreci olduğunu söyledi.

UBP’nin 50 yıllık siyasi birikimini çağın teknolojik imkânlarıyla buluşturduklarını belirten Savaşan, merkez web sitesinin tamamen yenilendiğini, altı ilçenin tamamına ayrı kurumsal web sayfaları kazandırıldığını ifade etti.

Partinin tarihi, kurucuları, kadroları, faaliyetleri, haberleri, eğitim programları, fotoğraf ve video arşivinin tek çatı altında erişime açıldığını belirten Savaşan, kurumsal e-posta altyapısı ile öneri ve şikâyet sisteminin de devreye alındığını söyledi.

Etkinlik Takvimi Bilgi Sistemi, Seçmen Sorgu Sistemi ile Milletvekili ve Yönetici Ajanda Takip Sistemi’nin de hizmete sunulduğunu aktaran Savaşan, bu sistemlerin hem verimliliği artırdığını hem de vatandaşla iletişimi güçlendirdiğini kaydetti.

“Güçlü teşkilat, güçlü tüzük ve güçlü birliktelik”

Ahmet Savaşan, son kurultay döneminden bu yana sayısı bine yaklaşan etkinlik, yüzlerce saat eğitim, onlarca sosyal sorumluluk projesi ve dijital dönüşüm çalışmalarının, çalışan ve geleceğe hazırlanan bir UBP’nin somut göstergesi olduğunu söyledi.

Kurultayda ele alınacak tüzük değişikliklerinin de bu anlayışın doğal bir devamı olduğunu ifade eden Savaşan, tüzüğün günümüz ihtiyaçlarına ve Siyasal Partiler Yasası’nın gereklerine tam uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Savaşan, “Güçlü bir teşkilat, güçlü bir tüzük ve güçlü bir birliktelik; güçlü bir Ulusal Birlik Partisi demektir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamlayan Savaşan, UBP’nin kurulduğu günden bu yana devletine, halkına ve milli davasına sahip çıktığını, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.