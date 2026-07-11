SAYDAM U15 Ligi’nin ardından

Saydam U15 Ligi finalinde Doğan Türk Birliği rakibi Düzkaya’yı 6-0 mağlup ederek tüm sezonların en farklı sonucunu alarak namağlup şampiyon oldu.

Saydam U15 Ligi finalinde Doğan Türk Birliği rakibi Düzkaya’yı 6-0 mağlup ederek tüm sezonların en farklı sonucunu alarak namağlup şampiyon oldu.

Saydam U15 Ligi’nde 3 grupta 9’ar, 1 Grupta 8, 1 grupta 7 takım toplamda 42 takım mücadele etti. Grup maçlarının ardından, Play-Off Grubu, 2. Tur, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final maçları ile birlikte 2025-2026 futbol sezonu geride kaldı.

4 Aylık (112 Gün) Saydam U15 Ligi

Saydam U15 Ligi 14 Mart 2026’da başladı. 42 takımın katılımı ile 112 gün boyunca süren kora kor karşılaşmalar sonunda Doğan Türk Birliği U15 takımı namağlup şampiyon oldu ve tarihi bir başarı elde etti.

Finalde Doğan Türk Birliği rakibi Düzkaya’yı 6-0 mağlup ederek üçüncü kez oynadığı finali üçüncü kez kazanarak şampiyonluğa adını yazdıran taraf oldu.

3×3 Şampiyon Doğan Türk Birliği

Saydam U15 Ligi’nde 2. Gruptan namağlup lider olarak çıkan Doğan Türk Birliği U15 takımı 2. Tur, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final maçını kazanarak namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı. Üç kez final oynayan ve en çok final oynayan ikinci takım olan Doğan Türk Birliği 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Finalist Düzkaya

Saydam U15 Ligi’nde finale yükselen Düzkaya, ilk kez final oynadı. DTB ile aynı gruptan gelen ve grubu ikinci sırada tamamlayan Düzkaya U15 takımı ise finale kadar çok iyi bir performans sergilese de ilk kez müücadele ettiği finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

En Golcü Takım

Saydam U15 Ligi’nde 5. Grubu namağlup lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü 79 golle gruplarda en çok gol atan takım oldu. MTG U15 finaller aşamasında de aynı başarıyı gösteremedi. Mağusa Türk Gücü birçok enlere sahip olmasına rağmen Çeyrek Finalde elenerek finale yükselmedi.

Doğan Türk Birliği’nin Şampiyonluk Karnesi

Saydam U15 Ligi’nde 2. Grupta oynadığı 8 maçtan 8 galibiyet alarak, attığı 47 gole karşılık kalesinde gol görmeden topladığı 24 puanla grubu namağlup lider tamamladı. Doğan Türk Birliği U15 takımı 2. Turda evinde ezeli rakibi Türk Ocağı’nı derbide 4-2’yle geçti. Çeyrek Finalde deplasmanda Dumlupınar’ı 1-0 mağlup ederek Yarı Finale yükseldi. Yarı Final ilk karşılaşmasında grup aşamasını namağlup lider tamamlayan Gönyeli’yi evinde 2-0, ikinci karşılaşmada deplasmanda 3-1 mağlup eden Doğan Türk Birliği adını Finale yazdırdı.

Üçüncü kez Final oynayan Doğan Türk Birliği aynı gruptan ikinci çıkan rakibi Düzkaya’yı 6-0 mağlup ederek tüm sezonların en farklı sonucunu aldı ve 3. kez namağlup şampiyonluğa ulaşarak adını tarihe yazdırdı.

Düzkaya İlki Başaramadı

Saydam U15 Ligi’nde Düzkaya, 2. Grupta oynadığı 8 maçtan 7 galibiyet, 1 mağlubiyet alan, attığı 44 gole karşılık kalesinde 4 gol gören ve topladığı 21 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Düzkaya U15 takımı 2. Turda deplasmanda Cihangir’i 1-0’la geçti. Çeyrek Finalde Düzkaya evinde Çetinkaya’yı 4-3 mağlup ederek Yarı Finale yükseldi. Yarı Final ilk karşılaşmasında grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Baf Ülkü Yurdu’na deplasmanda 1-0 mağlup olan Düzkaya ikinci karşılaşmada evinde rakibini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk kez Final oynayan Düzkaya aynı gruptan geldikleri rakibi Doğan Türk Birliği’ne 6-0 mağlup olarak ilk kez oynadığı Finali kaybederek şampiyonluğa ulaşamadı.

U15 Lig Şampiyonlukları

Futbol Federasyonu tarafından 10. Sezonunu geride bırakılan U15 Ligi’nde şampiyonluklar şöyle;

2012: Tamsu U15 Ligi: Yenicami

2013: Tamsu U15 Ligi: Doğan Türk Birliği

2014: Tamsu U15 Ligi: Yenicami

2015: Tamsu U15 Ligi: Yenicami

2016: U15 Yıldızlar Ligi: Yenicami

2017: U15 Yıldızlar Ligi: Dumlupınar

2018: U15 Yıldızlar Ligi: Binatlı

2019: Digitech U15 Yıldızlar Ligi: Baf Ülkü Yurdu

2022: Turkcell U15 Yıldızlar Ligi: Doğan Türk Birliği

2026: Saydam U15 Ligi: Doğan Türk Birliği

U15 Lig Şampiyonları

Yenicami: 4 Kez

Doğan Türk Birliği: 3 Kez

Baf Ülkü Yurdu: 1 Kez

Dumlupınar: 1 Kez

Binatlı: 1 Kez

Haber: Ahmet OGAN