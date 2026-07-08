U12 Milli Takımımız Trabzon’da fırtına gibi esiyor

Trabzon’daki turnuvada mücadele eden U12 milli takımımız, bugün oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Trabzon’daki turnuvada mücadele eden U12 milli takımımız, bugün oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Günün ilk maçında Alanya’yı mağlup eden millilerimiz, ardından Azerbaycan temsilcisi Ulduz karşısında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Takımımız, günün son karşılaşmasında ise Beykoz’u yenerek günü 3’te 3 ile tamamladı.

Millilerimiz, yarın Trabzon’daki son maçında Fatsa ile karşılaşacak. Mücadelenin ardından düzenlenecek ödül törenine katılacak olan takımımız, Trabzon programını tamamlayarak 1. Mete Adanır Dostluk Kupası’nı oynamak üzere Samsun’a hareket edecek.

Haber ve Fotoğraflar: Münür Dağgül