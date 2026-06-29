Seçim ve Halkoylaması Yasası ve Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası kabul edildi

Meclis, yaz tatili öncesi son yasama gündemli toplantısını yapıyor.

Meclis, yaz tatili öncesi son yasama gündemli toplantısını yapıyor.

Bu çerçevede, Meclis’te Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Tasarısı üzerine CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz aldı.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Seçim ve Halkoylaması Yasa’nın herhangi bir yasa olmadığını vurgulayarak, ortak akıl aranmasının önemine vurgu yaptı.

Bu yasa için kendileri ile diyalog kurulmadığını söyleyen Solyalı, kendilerinin de eklenmesini isteyecekleri konular olduğunu kaydetti.

Bu yasa geçtiğinde yerel seçimlerin aralık ayının ilk pazarına sabitleneceğini belirten Solyalı, bu yıl 6 Aralık tarihinin yerel seçim tarihi olarak tayin edilmiş olacağını aktardı.

Bu yıl iki seçimin olacağının kesinleştiğini ve bu yılın takvimlendirilmesinin devlet aklıyla yapılması gerektiğini anlatan Solyalı, genel seçim tarihinin de somutlaştırılmasını istedi. “Öne alınmış erken genel seçimin” ekim ayı başında yapılmasını öneren Solyalı, bunun gerekçelerini sıraladı.

Solyalı, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile seçilme niteliklerinin değiştiğini, suçlar kapsamının genişletildiğini de belirtti.

Seçilen kişinin görevinden ayrılması durumunda sıradakinin göreve gelmesinin sağlandığını da kaydeden Solyalı, kamu personelinin aday olmaları halindeki izin usullerinin düzenlendiğini söyledi.

Seçim ile ilgili yorum yasağının saat 21.00’den 19.00’a çekildiğini de aktaran Solyalı, yasa içerisinde değiştirilmesi gereken daha çok madde olduğunu yineleyerek, oylarının olumlu olacağını bildirdi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, karma oyun kaldırılmasını CTP’li yetkililerle görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Ardından komitede diğer tüm partilerin de karma oyun kaldırılması yönünde görüş beyan ettiğini anlatan Hasipoğlu, Genel Kurula geldiği zaman eski CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın “nisabınız var mı?” eleştirisi üzerine bunu komiteye geri çektiklerini söyledi. Hasipoğlu, ortada bir samimiyet problemi olduğunu ifade etti.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de söz alarak, karma oyla ilgili hükümeti samimi olmamakla suçladı. Mevcut hükümet döneminde buna yönelik bir komite kurulmadığını, hatta hükümetin kendi içindekileri dahi bu meselede ikna edemediğini söyleyen Özdenefe, konuya ilişkin süreci anlatarak; öneriyi iki sene boyunca çoğunluğu UBP’den olan komitenin gündeme almadığını, komitede onaylandıktan sonra ise uzun süre Genel Kurulun gündemine getirilmediğini söyledi.

Özdenefe, kendileriyle diyalog kurulsaydı Seçim ve Halkoylaması Yasa’nın çok daha kapsamlı şekilde ele alınabileceğini kaydetti.

Önceki belediye seçimlerinin, Belediyeler Yasası’nın hayata geçirilmesi ve “öngörüsüzlük” nedeniyle hazirandan aralık ayına ertelendiğini kaydeden Özdenefe, bundan böyle yerel seçimlerin Meclis’in karar vereceği tarihte değil aralık ayının ilk pazar günü yapılacağını belirtti.

Seçim günü yayın yasağının kalkmasının 19.00’a çekilmesinin de önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Özdenefe, yeni suç türlerinin yasaya eklenmesini de önemli bulduğunu kaydetti. Özdenefe oylarının olumlu olacağını da ekledi.

-Öztürk

UBP Milletvekili ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de söz alarak, karma oy ile ilgili eleştirilere değindi.

Karma oyla ilgili çalışmayı komitenin dikkate almadığı eleştirisine yanıt veren Öztürk, bu eleştiriyi kabul etmediğini, gündemlerinde daha önemli yasalar olduğu için sürecin uzadığını söyledi.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, Seçim ve Halkoylaması Yasa ile ilgili yapılan değişikliklerin her birinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili daha kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini de söyleyen Akansoy, önümüzdeki dönemde kendilerinin bunun üzerinde duracağını kaydetti.

Karma oy konusuna da değinen Akansoy, karma oyun ülkedeki demokratik sisteme fayda getirmediği görüşünü ortaya koydu.

Akansoy, Seçim ve Halkoylaması Yasa’nın CTP’nin hükümette olduğu dönemde yeniden ele alınacağını yineledi.

Konuşmaların ardından Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

-Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Sonrasında Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okundu ve tasarının görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk, yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi vererek, tasarının hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

-Talat

Tasarıya ilişkin ilk sözü CTP Milletvekili Ongun Talat aldı.

Oy birliği ile geçen bir tasarı olduğunu kaydeden Talat, mali yükümlülüklerle ilgili konuların 1 Ocak’tan itibaren CTP iktidarında yürürlüğe gireceğini savundu.

Tasarıda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi veren Talat, ülke nüfusunu kaldırabilecek oranda polis mensubunun bulunmadığını ve bununla ilgili de bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Talat, yasanın hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına son verdi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise polislik mesleğinin zorluklarından bahsederek, yasa ile polis örgütüne az da olsa motivasyon sağlayacağını söyledi.

Polislerin yüzde 67’sinin vardiya usulü çalıştığını ve bunlara ek mesai ödenmediğini belirten Solyalı, bunun bir eksiklik olduğunu dile getiredi.

Polis örgütündeki personel eksikliğine değinen Solyalı, polisin zor çalışma koşullarından dolayı insanların diğer kamu kuruluşlarında çalışmayı tercih ettiğini kaydetti. Polis mensubu sayısının 4 bin 500 olması gerektiğini vurgulayan Solyalı, örgütte 2 bin 349 kişinin çalıştığını söyledi.

Polis örgütünün önemine vurgu yapan Solyalı, güçlenmesinin daha huzurlu bir toplum sağlayacağını kaydetti.

Solyalı, örgüte emek verenlerin haklarının bu yasada korunduğunun da altını çizdi.

Yasanın mali yükümlülüklerinin 1 Ocak 2027’de yürürlüğe gireceğini belirten Solyalı, yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz alarak, yasanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yasa ile polislere yeni haklar verilmediğini, hak ettikleri ve kamu görevlileri ile eşitsizliğe neden olan maddelerde düzenlemeler yapıldığını anlatan Barçın, tasarıdaki en önemli düzenlemenin barem ilerlemesiyle alakalı olduğunu, polislerin de barem 15’e kadar gidebilmelerinin önünün açıldığını anlattı.

Zorunlu emeklilikle ilgili düzenlemeyi de olumlu bulduklarını belirten Barçın, ek çalışma tahsisatı, baremler gibi konularda yapılan düzenlemelerden bahsetti.

Barçın, uzman askerler ve sivil işçilerin hakları ile ilgili de gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros ise, asayişin önemine vurgu yaptı.

Son dönemde ülkede kamuoyunu rahatsız eden suç olaylarının yaşandığını hatırlatan Toros, polise daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Polisin artan nüfus oranında bir kapasite artırımını gerçekleştiremediğini vurgulayan Toros, suç oluşmadan önce önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın dış güvenlik sorunlarına da değinen Toros, güvenlik kurumlarının 20 yıl önceki anlayışla yönetilemeyeceğini vurguladı.

Toros, CTP olarak, liyakat esaslı, uluslararası örgütlerle uyumlaştırılmış, modern bir polis teşkilatının oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

-Gardiyanoğlu

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da tasarı üzerine söz alarak, komitede uzun mesailer harcanarak bu tasarının Genel Kurula sevk edildiğini kaydetti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Polislerin özlük haklarındaki iyileştirmelerle ilgili konuşan Gardiyanoğlu, en önemli kazanımlardan birinin sivil hizmet görevlilerinin çalışma saatleri ve ek ödeneklerindeki düzenlemeler olduğunu belirtti.

Emeklilik yaşının 60’a kadar uzamasının bir zorunluluk değil tercih olacağını ve polislerin barem 15’e kadar önünün açıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, Polis Teşkilat Yasası’nın da bir an önce Meclis gündemine gelmesi gerektiğini belirtti.

Gardiyanoğlu, yapılan diğer değişiklikleri de aktararak, değerlendirmelerde bulundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu hükümet döneminde pek çok alanda icraatlar yapıldığını ve bunlardan birinin de polis örgütünü güçlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.

Hükümetleri döneminde polis teşkilatına yapılan istihdamlarla ilgili rakamları paylaşan Berova, polis örgütünün kabiliyetini artırabilmek adına bu yasa tasarısının hazırlandığını anlattı.

Berova, CTP’yi gelecek dönem iktidar iddiasında bulunduğu gerekçesiyle de eleştirdi. CTP’nin komite aşamasında olumlu oy verdikleri bazı yasa tasarılarına Genel Kurul’da red oyu verdiklerini söyleyerek “tutarsız” oldukları eleştirisinde de bulunan Berova, bugün görüşülen yasaya olumlu oy vermelerinden ise memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Berova, yasa çalışmasına emek verenlere teşekkür ederek, yasanın hayırlı olmasını diledi.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın eleştirilerine yanıt vermek amacıyla söz aldı.

Berova’nın “CTP’nin tutarsız olduğu” yönündeki eleştirisine değinen Derya, hükümetin “iş bilmez, hukuk tanımayan, beceriksiz” olduğunu ileri sürdü. Derya, Meclis günlerine dahi komite toplantısı koyduğu gerekçesiyle de Hükümeti eleştirdi.

“Siyaset bu değil.” diyen Derya, hükümet mensuplarının “günü kurtarmak için” bazı konuşmalar yaptığını savundu.

Berova’ya “Devlet ciddiyetinden bahsedecek en son kişisiniz.” diyen Derya, hükümetin 30 seneden yapılmayacak tahribatı 4 senede yaptığı için tarihe geçeceğini söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da son olarak söz alarak, hükümetin “görünmeyen tüneldeki ışıktan buralara geldiğini” ifade etti.

Polisin zor, personel sayısı açısından yetersiz şartlarda görev yaptığını belirten Oğuz, tüm polislere teşekkür etti.

Polisin suçları çözme konusunda çok aktif olduğunu belirten Oğuz, altyapıların giderilmesi ile ilgili de çalıştıklarını aktardı.

Oğuz, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında, Genel Kurul’un gündemindeki Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.