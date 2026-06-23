Sekiz STÖ’den ortak açıklama: AÖA ticari ve belirsiz bir yapıya dönüştürülemez

Sekiz sivil toplum örgütü, Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri kaygıyla karşıladıklarını belirterek, “Atatürk Öğretmen Akademisi ticari ve belirsiz bir yapıya dönüştürülemez” ifadelerini kullandı.

Sekiz sivil toplum örgütü, Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri kaygıyla karşıladıklarını belirterek, “Atatürk Öğretmen Akademisi ticari ve belirsiz bir yapıya dönüştürülemez” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), Dijital Kültür Derneği, Genç Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği (KTGHD), Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği (KTOG), Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM) ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü, Meclis’te dün kabul edilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ortak açıklama yaptı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin güçlendirmesinin ve eğitim niteliğinin arttırılmasının önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, eğitime yapılacak yatırımların arttırılmasının ve ilgili yasal düzenlemelerin akademiyi güçlendirmesi gerektiği görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, önerilen düzenlemenin, akademinin öğrencilerden ücret talep edebilmesinin önünü açarken; yabancı öğrencilere ayrılacak kontenjanların, farklı giriş sistemleri ve muafiyet uygulamaları konusunda “Ciddi belirsizlikler” içerdiği savunuldu.

-“Öğretmenlik mesleği kısa yollarla edinilebilecek bir meslek değildir”

Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin kısa yollarla edinilebilecek bir meslek olmadığı vurgulanarak, “Farklı diploma sahiplerinin muafiyetlerle ve hızlandırılmış süreçlerle öğretmenliğe yönlendirilmesi, öğretmen yetiştirme sisteminin niteliğini tartışmalı hale getirecektir” ifadelerine yer verildi.

“Atatürk Öğretmen Akademisi’nin görevi gelir yaratmak değil; ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştirmektir” vurgusu yapılan açıklamada, “Eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyebilecek, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını aşındırabilecek ve geleceğe ilişkin belirsizlikler yaratabilecek bu düzenleme yeniden değerlendirilmelidir. AÖA ve bu konuyla ilgili mevzuat bütüncül bir şekilde STÖ, akademisyenler ve ilgili taraflarla hep birlikte ortak akılla ele alınmalıdır.” denildi.