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Şemsi Türkiye A Milli Takım formasıyla Avrupa yolcusu

SPOR 5
Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 00:56 | Güncellendi: 08.07.2026 22:09 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin başarılı file bekçisi Şemsi Yıldırım, Türkiye Plaj Hentbolu A Milli Takımı’na seçilerek spor kariyerinde ve ülkemiz adına çok önemli bir ilke imza attı.
Şemsi Türkiye A Milli Takım formasıyla Avrupa yolcusu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin başarılı file bekçisi Şemsi Yıldırım, Türkiye Plaj Hentbolu A Milli Takımı’na seçilerek spor kariyerinde ve ülkemiz adına çok önemli bir ilke imza attı.

İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye A Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı hazırlık kampında sergilediği üstün performans, sahaya yansıttığı azim ve disiplinli çalışma disipliniyle dikkatleri üzerine çeken Şemsi Yıldırım, 9-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takım kadrosuna adını yazdırdı.

Başarılı kaleci, Türkiye A Milli Takım kafilesi ile birlikte Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e hareket etti. KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, “Genç sporcularımız için büyük bir motivasyon” diyerek Şemsi’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi