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Sendikalar önümüzdeki hafta eylemlilik sürecini başlatıyor!

KIBRIS 16
Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 20:50 | Güncellendi: 08.06.2026 22:18 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların “Hükümetin halkın alım gücünü yok sayan zamlarını, üçlü kararname atamalarını, müşavirlik sistemini geri getirmeyi amaçlayan yasa çalışmalarını ve ülkenin stratejik değerlerini özelleştirilmeye çalışılmasını” endişeyle izlediğini kaydetti.
Sendikalar önümüzdeki hafta eylemlilik sürecini başlatıyor!

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların “Hükümetin halkın alım gücünü yok sayan zamlarını, üçlü kararname atamalarını, müşavirlik sistemini geri getirmeyi amaçlayan yasa çalışmalarını ve ülkenin stratejik değerlerini özelleştirilmeye çalışılmasını” endişeyle izlediğini kaydetti.

Sendikaların yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün bir toplantı yaptığını ifade eden Bengihan, “Yaşanan bu gelişmeler karşısında bugün gerçekleştirilen ortak toplantıda, Sendikalarımız önümüzdeki hafta eylemlilik sürecini başlatma kararı almıştır.” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs