Şenkul: Atık su sorununu kökten çözecek ihaleye yıl sonuna kadar çıkmayı hedefliyoruz

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Özelde Girnelilerin, genelde ise tüm kamuoyunun bilgisine;

2022 yılında belediye başkanlığına aday olma sebeplerimizin en başında kentimizin özellikle atık su, yani kanalizasyon altyapısındaki yetersizliğin yarattığı sorunlar vardı.

Bu sorunları üç ana başlık altında toplarsak:

1- Hatlarda meydana gelen sürekli taşmalar ve koku sorunları.

2- Pompa istasyonlarının yetersizlikleri ve sürekli arızalar sebebiyle kıyıya pis su deşarjları.

3- Arıtma istasyonu kapasitesinin yetersizliği ve yaklaşık 1 km açıkta olan derin deşarj borusundan gerektiği gibi arıtılmadan denize deşarj edilen atık sular.

Geldiğimiz noktada, birinci ve ikinci maddede belirttiğimiz sorunları çok büyük oranda çözdüğümüzü, özellikle geçmişte bu konularda sorun yaşayan vatandaşlarımız ve işletmelerimiz biliyor. Sizlerin de bilmesini istiyoruz.

Çok ender olarak istasyonlarda kısa süreli arızalar olsa da genel olarak istediğimiz noktaya geldik.

Üçüncü ve son aşamayla ilgili ise hedefimiz, geçen seçimde de söylediğimiz gibi, ikinci dönemde bu işi kökten halledecek finansmanı sağlamak ve ihaleye çıkmaktı.

Geçtiğimiz yılın başında İSKİ ile arıtma tesisinin yenilenmesi konusundaki görüşmelerimizi belirli bir noktaya kadar getirmiştik. Ancak orada yaşanan hukuki meseleler sebebiyle İSKİ konusu rafa kalkınca, biz de ihale süreciyle ilgili çalışmalarımıza hız verdik ve muhtemelen yıl sonuna kadar seçim yasaklarına takılmazsak ihaleye çıkıp ikinci dönemde bu sorunu kökten çözeceğiz.

Bu noktadan hareketle, dün basına görüntüleri servis edilen, kıyıdan 1 km açıkta ve 25-26 metre derinlikte bulunan deşarj borusunun yarattığı sorun yaklaşık 20 yıllık geçmişi olan bir konudur.

Vatandaşlarımızın birçoğunun bu konudan haberdar olmaması çok doğaldır. Ancak bir çevre örgütünün 20 yıllık bir konuyu yeni keşfetmesi hem üzücü hem de düşündürücüdür.

Her ne kadar görüştüğümüz birçok uzman yapmayı düşündüğümüz biyolojik arıtma tesisinin çok gerekli olmadığını düşünse de biz sıfır risk almak adına kentimize yeni ve modern bir arıtma tesisi kazandıracağız.

Atık su sorunu çözülmelidir, çözeceğiz. Aday olma motivasyonumuz zaten budur.

Özetleyecek olursak, yaklaşık 20 yıllık ve üç aşamalı çözüm planı olan bir sorunun ilk iki aşamasını büyük oranda aşmış durumdayız.

Hedefimiz, üçüncü ve son aşamayı da başararak gelecek dönem görevimizi devrederken bu altyapı sorununu da tarihe havale etmiş olmaktır.

Girne’nin birçok sorununu çözdük ancak hâlâ çözülmesi gereken sorunlarımız vardır.

Tek tek hepsini çözeceğiz ve dört yıl önce büyük bir köy olarak tanımlanan kentimizi, dört yıl sonra küçük, sorunlarının çoğunu çözmüş ve modern bir kent olarak devredeceğimize inancımız tamdır.”