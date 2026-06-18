Sevimsu’dan gururlandıran performans

Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen 2026 WPA Juniors Heyball World Championship’nda ülkemizi temsil eden Sevimsu Yazganarıkan önemli başarılara imza attı.

Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen 2026 WPA Juniors Heyball World Championship’nda ülkemizi temsil eden Sevimsu Yazganarıkan önemli başarılara imza attı.

Avrupa Karması’na seçilen Sevimsu, başarılı bir şekilde başladığı tunvada çeyrek finale kadar yükseldi. Milli sporcumuz, ilk turda Polonyalı Julia Babica’yı 4-3, ikinci turda ise Perulu Ivette Yanira Caballero Riega’yı 6-0’lık net bir skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Avustralyalı Lilly Meldrum ile karşılaşan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamayarak mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.

Haber: Ahmet OGAN