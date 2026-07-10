“Sipariş fiyatlarını değiştirdi” iddiasına tutuklama!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan 23 yaşındaki E.G., yemek sipariş uygulaması üzerinden verilen siparişlerin fiyatlarını değiştirerek iş yerini zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklandı.
Polis açıklamasına göre zanlının, 6 Ocak ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasında sipariş fiyatlarını değiştirerek toplam 3 bin 704 TL’yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 Temmuz’da tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor.