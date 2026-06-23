Sivil Savunma-okullar yolu kavşağı arasındaki yol saat 12.00’den itibaren kapalı…

KIBRIS 9

Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 14:21 | Güncellendi: 23.06.2026 13:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.