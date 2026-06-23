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23 Haziran 2026 Salı
Sivil Savunma-okullar yolu kavşağı arasındaki yol saat 12.00’den itibaren kapalı…
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.
Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs