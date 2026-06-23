23 Haziran 2026 Salı
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Sivil Savunma-okullar yolu kavşağı arasındaki yol saat 12.00’den itibaren kapalı…

KIBRIS 9
Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 14:21 | Güncellendi: 23.06.2026 13:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.
Sivil Savunma-okullar yolu kavşağı arasındaki yol saat 12.00’den itibaren kapalı…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki elektrik hatlarında meydana gelen sorun dolayısıyla, ana caddede KIB-TEK tarafından kazı çalışması yapılacak. Sivil Savunma kavşağı ile okullar yolu kavşağı arasındaki çalışmalar süresince bu yol araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs