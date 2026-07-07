Son Dakika! Erhürman: "Yaralı vatandaşımız hayatta, durumu ciddiyetini koruyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine iki toplumlu sağlık teknik komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ile görüştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine iki toplumlu sağlık teknik komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ile görüştüğünü açıkladı.

Erhürman, Oygar'ın güneyde tedavinin sürdüğü hastane ile iletişime geçtiğini ve iki ayrı görevliyle yaptığı görüşmeler sonucunda, saldırıda ağır yaralanan yurttaşın hayatta olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini aldığını belirtti.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Erhürman, vatandaşlardan yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak resmi açıklamalara itibar etmelerini istedi.