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Son Dakika! Erhürman: "Yaralı vatandaşımız hayatta, durumu ciddiyetini koruyor"

KIBRIS 4
Yayınlama: 07 Temmuz 2026 Salı 02:33 | Güncellendi: 07.07.2026 00:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine iki toplumlu sağlık teknik komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ile görüştüğünü açıkladı.
Son Dakika! Erhürman: "Yaralı vatandaşımız hayatta, durumu ciddiyetini koruyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine iki toplumlu sağlık teknik komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ile görüştüğünü açıkladı.

Erhürman, Oygar'ın güneyde tedavinin sürdüğü hastane ile iletişime geçtiğini ve iki ayrı görevliyle yaptığı görüşmeler sonucunda, saldırıda ağır yaralanan yurttaşın hayatta olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini aldığını belirtti.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Erhürman, vatandaşlardan yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak resmi açıklamalara itibar etmelerini istedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs