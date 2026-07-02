Soykırımda 1000. gün: 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana bilanço ağırlaşıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana bilanço ağırlaşıyor.

Gazze’deki yetkililere göre 73 bin 66 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 500’den fazla kişi ise enkaz altında veya kayıp.

Öldürülenlerin yüzde 55’ini çocuk, kadın ve yaşlılar oluştururken, 21 bin 500’den fazla çocuk yaşamını yitirdi. Bunların 1022’si bir yaşını bile doldurmamış bebekler. 58 bin 800 çocuk ise yetim veya öksüz kaldı.

2,4 milyon insanın doğrudan etkilendiği bölgede altyapı büyük ölçüde yok edildi; okulların, hastanelerin ve sivil savunma merkezlerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Açlık, soğuk ve yetersiz yardım nedeniyle de yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Bu tablo karşısında uluslararası toplumun sessizliği sorgulanıyor.