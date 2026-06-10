Tabipler Birliği Dünya Çevre Günü Etkinliği gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle, “Dünya Çevre Günü Etkinliği” gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle, “Dünya Çevre Günü Etkinliği” gerçekleştirdi.

KTTB’den verilen bilgiye göre, birlik binasındaki Dr. Mustafa Hami Konferans salonunda yer alan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman ve KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, günün anlam ve önemine vurgu yapan konuşmalar yaptı.

Dünya Çevre Günü’nün 2026 yılı teması olan iklim değişikliği ve etkilerine değinen konuşmacılar, Kıbrıslı Türk toplumunun iklim krizine olumsuz etkisinin minimal düzeyde olmasına rağmen olumsuz etkilerine maksimum düzeyde maruz kaldığını ifade ettiler.

Etkinliğin moderatörlüğünü yürüten KTTB Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Cemal Mert ise toplumun tüm paydaşlarının, ekolojik bilinçle hareket etmesi durumunda hem ülkenin hem de gezegenin kazançlı çıkacağını ifade etti.

-“KTTB 2026 Çevre Ödülleri”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılında ülkede çevre ve insan sağlığı için mücadele eden Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER), Taşkent Doğa Parkı, Biyologlar Derneği, Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Yeşil Barış Hareketi’ne, “KTTB 2026 Çevre Ödülleri” takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca Muğla, Akbelen ve İkizköy’de ormanlar ile zeytin ağaçlarının korunması ve yeni kömür madenleri açılmasının engellemesi için mücadele eden İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve kızı Esra Işık ile tüm köylü kadınların mücadelesini anlatan belgesel film gösterildi.

– “İklim Krizi Ne Anlama Geliyor” ve “İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri” sunumları

Etkinliğin ikinci bölümündeyse, “İklim Krizi Ne Anlama Geliyor” konulu sunum, İsviçre’de akademik kariyerini sürdüren Kıbrıslı Türk akademisyen meteoroloji mühendisi Fulden Batıbeniz tarafından yapıldı. Sunumda İklim değişikliği ve bunun gezegenin geneli, Doğu Akdeniz ve ülkedeki beklenen etkileri ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

Etkinlikteki ikinci sunum, “İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri” başlığı altında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Mine Durusu Tanrıöver tarafından gerçekleştirildi. Sunumda iklim değişikliğinin insanlar üzerindeki bedensel, ruhsal ve toplumsal etkileri detaylı olarak anlatıldı.

Tüm sunumlar, KTTB’nin sosyal medya sayfalarından da yayımlandı.