Tarihi Başarı: Aren Baybars İkinci Turda!

Milli sporcumuz Aren Baybars, İspanya’nın Roda de Berà kentinde düzenlenen ITF M25 turnuvasında tarihi bir başarıya imza attı.

Milli sporcumuz Aren Baybars, İspanya’nın Roda de Berà kentinde düzenlenen ITF M25 turnuvasında tarihi bir başarıya imza attı.

Elemeleri geçerek ana tabloya yükselen Aren, ilk turda ATP dünya sıralamasında 400. basamakta yer alan ve turnuvanın 8 numaralı seri başı rakibini 6-4, 7-6’lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Bu galibiyetle birlikte Aren Baybars, ATP puanı kazanan ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olarak ülke tenis tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada; “Kuzey Kıbrıs tenisinde yeni bir sayfa açan sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor; turnuvanın devamında başarılarının sürmesini diliyoruz.” denildi.