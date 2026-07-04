Tatar’dan iade kararına sert tepki

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa’daki Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice hakkında verdiği iade kararını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa’daki Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice hakkında verdiği iade kararını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Tatar, mülkiyet konusunun ceza soruşturmaları ve Avrupa Tutuklama Emirleriyle değil, kapsamlı siyasi müzakereler yoluyla çözülebileceğini ifade etti.

Hukuki mekanizmaların siyasi baskı amacıyla kullanılmasının diyalog ve güven ortamına zarar verdiğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk tarafının hak ve menfaatlerini koruma yönündeki kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.