Tayland’da korkunç cinayet: Genç kızın cansız bedeni bavuldan çıktı

Tayland bu cinayeti konuşuyor…

Pattaya kentinde 17 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda bir bavulun içinde bulundu. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Avustralyalı şüpheli, havalimanında kaçmak üzereyken yakalandı.

Tayland bu cinayeti konuşuyor…

Ülkenin turistik kenti Pattaya’da tren hattının kenarında bulunan bavul, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Bavulun içinden 17 yaşında olduğu belirlenen Tunchanok Donhom’a ait cansız beden bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, genç kızın ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen 46 yaşındaki Simon Peter Carman hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.

ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Tayland polisinin açıklamasına göre, 46 yaşındaki Carman, kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Tunchanok Donhom’un ölümüyle bağlantılı olarak aranıyordu.

Şüpheli, Avustralya’nın Perth kentine gitmek üzere uçağa binmeye hazırlandığı sırada Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin yakalanmasında güvenlik kamerası görüntüleri kilit rol oynadı.

Görüntülerde; 46 yaşındaki Carman ve 17 yaşındaki Donhom’un Pattaya şehrinde bulunan bir apartmana giriş yaptığı görülüyor.

Kayıtlarda şüphelinin bulunduğu apartmandan saatler sonra elinde siyah bir bavul ile tek başına çıktığı anlar da yer alıyor.

CİNAYET İDDİALARINI REDDETTİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan şüpheli söz konusu cinayet iddialarını başta reddetse de, daha sonra kabul ederek özür diledi.

Olayı meşru müdafaa nedeniyle gerçekleştirdiğini söyleyen şüpheli, genç kızın kendisine bıçak çektiğini ve saldırdığını iddia etti.

Genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.