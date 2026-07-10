10 Temmuz 2026 Cuma
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TC ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı

KIBRIS 11
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 20:58 | Güncellendi: 10.07.2026 19:05 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat Zaptına, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu.
TC ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat Zaptına, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki imza törenine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşma yaptı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs