TDP heyeti Alsancak ve Lapta’da sorunları yerinde dinledi

Ziyaretlere, Genel Başkan Zeki Çeler ve Genel Sekreter Redif Ekinci’nin yanı sıra, Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğulları, Girne İlçe Başkanı Mehmet Perçinkardeşler ile Parti Meclisi üyeleri de katıldı.

Ziyaretlere, Genel Başkan Zeki Çeler ve Genel Sekreter Redif Ekinci’nin yanı sıra, Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğulları, Girne İlçe Başkanı Mehmet Perçinkardeşler ile Parti Meclisi üyeleri de katıldı.

Program kapsamında Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile görüşen TDP heyeti, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ile bölgenin öncelikli ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Heyet daha sonra Lapta Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla görüştü. Ziyarette, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri ele alınırken, sağlık çalışanlarının görüş ve önerileri de dinlendi.

Programın devamında bölge halkıyla bir araya gelen TDP heyeti, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.