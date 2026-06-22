TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini belirledi.
Açıklanan verilere göre ligin en yüksek harcama limitine sahip kulübü Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılara tanınan 9 milyar 6 milyon TL’lik limit, yaklaşık 169,26 milyon euroya karşılık geliyor.
Galatasaray’ı 118,96 milyon euroyla Fenerbahçe ve 77,49 milyon euroyla Beşiktaş takip etti. Trabzonspor’un limiti ise 47,56 milyon euro olarak hesaplandı.
DÖRT KULÜBE 413 MİLYON EURO
Süper Lig’deki 18 kulübe tanımlanan toplam harcama limiti 35 milyar 90 milyon TL, güncel kur üzerinden yaklaşık 659,46 milyon euro oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a tanınan limitlerin toplamı 413,28 milyon euroya ulaştı. Böylece toplam harcama alanının yaklaşık yüzde 62,7’si dört kulübe ayrılmış oldu.
Euro bazında takım harcama limitleri şöyle:
Galatasaray: 169,26 milyon euro
Fenerbahçe: 118,96 milyon euro
Beşiktaş: 77,49 milyon euro
Trabzonspor: 47,56 milyon euro
Çaykur Rizespor: 34,15 milyon euro
Samsunspor: 21,13 milyon euro
Konyaspor: 20,71 milyon euro
Başakşehir: 20,67 milyon euro
Kocaelispor: 17,92 milyon euro
Erzurumspor: 16,79 milyon euro
Amedspor: 16,79 milyon euro
Çorum FK: 16,79 milyon euro
Gaziantep FK: 15,37 milyon euro
Gençlerbirliği: 15,14 milyon euro
Eyüpspor: 15,06 milyon euro
Göztepe: 12,75 milyon euro
Kasımpaşa: 12,18 milyon euro
Alanyaspor: 10,74 milyon euro
TRANSFER BÜTÇESİ ANLAMINA GELMİYOR
Açıklanan rakamlar kulüplerin yalnızca bonservis ödemelerinde kullanabileceği doğrudan bir transfer bütçesi anlamına gelmiyor.
harcama limitleri; A takım futbolcuları ve teknik kadroya ödenecek ücretlerin yanı sıra transfer, kiralama ve menajerlik giderlerini de kapsayan mali üst sınırı ifade ediyor.
TFF’nin daha önce açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran’da başladı ve 4 Eylül’de sona erecek.