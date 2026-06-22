TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini belirledi.

Açıklanan verilere göre ligin en yüksek harcama limitine sahip kulübü Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılara tanınan 9 milyar 6 milyon TL’lik limit, yaklaşık 169,26 milyon euroya karşılık geliyor.

Galatasaray’ı 118,96 milyon euroyla Fenerbahçe ve 77,49 milyon euroyla Beşiktaş takip etti. Trabzonspor’un limiti ise 47,56 milyon euro olarak hesaplandı.

DÖRT KULÜBE 413 MİLYON EURO

Süper Lig’deki 18 kulübe tanımlanan toplam harcama limiti 35 milyar 90 milyon TL, güncel kur üzerinden yaklaşık 659,46 milyon euro oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a tanınan limitlerin toplamı 413,28 milyon euroya ulaştı. Böylece toplam harcama alanının yaklaşık yüzde 62,7’si dört kulübe ayrılmış oldu.

Euro bazında takım harcama limitleri şöyle:

Galatasaray: 169,26 milyon euro

Fenerbahçe: 118,96 milyon euro

Beşiktaş: 77,49 milyon euro

Trabzonspor: 47,56 milyon euro

Çaykur Rizespor: 34,15 milyon euro

Samsunspor: 21,13 milyon euro

Konyaspor: 20,71 milyon euro

Başakşehir: 20,67 milyon euro

Kocaelispor: 17,92 milyon euro

Erzurumspor: 16,79 milyon euro

Amedspor: 16,79 milyon euro

Çorum FK: 16,79 milyon euro

Gaziantep FK: 15,37 milyon euro

Gençlerbirliği: 15,14 milyon euro

Eyüpspor: 15,06 milyon euro

Göztepe: 12,75 milyon euro

Kasımpaşa: 12,18 milyon euro

Alanyaspor: 10,74 milyon euro

TRANSFER BÜTÇESİ ANLAMINA GELMİYOR

Açıklanan rakamlar kulüplerin yalnızca bonservis ödemelerinde kullanabileceği doğrudan bir transfer bütçesi anlamına gelmiyor.

harcama limitleri; A takım futbolcuları ve teknik kadroya ödenecek ücretlerin yanı sıra transfer, kiralama ve menajerlik giderlerini de kapsayan mali üst sınırı ifade ediyor.

TFF’nin daha önce açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran’da başladı ve 4 Eylül’de sona erecek.