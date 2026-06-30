Trafikte bir haftada 58 kaza, 1 can kaybı, 24 yaralı!

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 58 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazalarda toplam 3 milyon 226 bin 230 TL maddi hasar oluştu.

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 58 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazalarda toplam 3 milyon 226 bin 230 TL maddi hasar oluştu.

Polis, trafikte bir haftada 16 bin 874 sürücüyü denetlerken, suç işlediği tespit edilen 2 bin 255 sürücü hakkında yasal işlem yaptı. 342 araç trafikten men edilirken, 16 sürücü de tutuklandı.

Polisin 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede meydana gelen 58 trafik kazasının 1’i ölümle, 18’i yaralanmayla, 39’u ise hasarla sonuçlandı. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Kaza nedenlerinde ilk sırayı sürat aldı. Buna göre kazaların 19’u süratli araç kullanma, 12’si dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmama, 8’i yakın takip ve 8’i diğer nedenlerden kaynaklandı.

İlçelere göre kazaların 17’si Girne’de, 16’sı Gazimağusa’da, 13’ü Lefkoşa’da, 9’u İskele’de, 3’ü ise Güzelyurt’ta meydana geldi.

342 araç trafikten men edildi, 16 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde yaptığı trafik denetimlerinde 16 bin 874 sürücü kontrol edildi.

Suç işlediği tespit edilen 2 bin 255 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 342 araç trafikten men edildi ve 16 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçların dağılımı ise şöyle:

“Süratli Araç Kullanmak (1321), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (245), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (172), Muayenesiz Araç Kullanmak (102), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (77), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (68), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (56), Dikkatsiz Sürüş (36), Tehlikeli Sürüş (34), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (33), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (22), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (21), Yolcu Taşıma “T” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (16), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (12), Özel Eşya Taşıma “B” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (9), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (9), Trafik Işıklarına Uymamak (5) ve diğer trafik suçları (17).”