Türk Telekom KKTC'de "Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı" düzenledi

Türk Telekom tarafından 2026'nın ikinci yarı hedeflerini ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere "2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı" Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Telekom tarafından 2026'nın ikinci yarı hedeflerini ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere "2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı" Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Başçeri, Türkiye ile KKTC arasında müstesna bir ilişki bulunduğunu belirterek, KKTC'nin refahı ve her alanda kalkınmasının Türkiye için öncelikli bir hedef olduğunu vurguladı.

Başçeri, bu hedefin bir yansıması olarak Türk Telekom'un da üzerine düşenleri bugüne kadar yerine getirdiğine işaret ederek, "Türk Telekom’un denizaltı fiber kabloları 90'lı yılların ortalarından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dijital olarak dünyaya bağlamaktadır. Türk Telekom bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günümüz teknolojisinin gerisinde kalmış telekomünikasyon altyapısının yenilenmesi görevini üstlenmiştir. Ülkelerimiz arasında imzalanan protokolün yürürlüğe girmesinin önündeki engellerin bir an evvel ortadan kalkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise Türkiye'nin bağımsız dijital geleceği için çalıştıklarını kaydederek, dijital çağın olanaklarını bölge ülkelerinin tamamına yaymayı ve Türkiye'yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirmeyi görev edindiklerini söyledi.

- "Hedefimiz Kuzey Kıbrıs'ın Dijital Ada vizyonunu gerçekleştirmek"

Şahin, KKTC'nin de dijital dönüşümüne ve teknolojik gelişimine hizmet etme konusunda son derece istekli ve kararlı olduklarını belirterek, "KKTC'nin fiber dönüşümünden, yerli cihaz üretimine kadar her alanda, ülkemizin dijital bağımsızlığı için çalışıyoruz. Fiber altyapıdan 5G'ye, veri merkezlerinden bulut teknolojilerine ve yapay zekâ destekli dijital çözümlere kadar sahip olduğumuz tüm teknolojik birikimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hizmetine sunacağız. Hedefimiz yalnızca güçlü bir haberleşme altyapısı kurmak değil; sağlıktan eğitime, kamudan finansa kadar her alanda dijitalleşmeyi hızlandırarak Kuzey Kıbrıs'ın Dijital Ada vizyonunu gerçeğe dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin fiber dönüşümü için 100 milyon doları aşan bir yatırım planladıklarını aktaran Şahin, "Türk Telekom olarak tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin bağımsız dijital geleceği için çalışıyor, ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına hizmet ediyoruz." dedi.

Şahin, dünyaya açılma ve bölgesel güç olma yolundaki hedeflerinden bahsederek, uluslararası işbirliklerini artıracaklarını ve kaynakları çeşitlendireceklerini, Türkiye'nin dünyaya teknoloji ihraç eden konumunu güçlendireceklerini dile getirdi.

İlk yerli ve milli akıllı telefonu sunmak üzere hazırlık yaptıklarını anlatan Şahin, "Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız." dedi.

Yarın da sürecek olan toplantıda, yılın ilk yarısı değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin stratejik öncelikler ve şirketin yol haritası ele alınıyor.