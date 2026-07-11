Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü etabında üçüncü maçına çıktı.
Milli takım, Japonya’nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25’lik setlerle 3-1 kazandı.
MİLLİLER, FİNALLERİ GARANTİLEDİ
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi.
Puan tablosunun zirvesindeki ABD’nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor.
Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’de düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılmayı garantiledi.
FİNALLER 22-26 TEMMUZ’DA
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde oynanacak.
SIRADAKİ RAKİP TAYLAND
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30’da Tayland ile karşılaşacak.
107 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Asue Arena
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Shigihara, Fukudome, Kitamado, Iwasawa, Sakae)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25
Süre: 107 dakika