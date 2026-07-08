Türkiye Atletizm Federasyonu: Ada Kafa ilk iki derece içine giremediği için kadroya alınmadı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Rieti kentinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde, Ada Kafa’nın milli takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Rieti kentinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde, Ada Kafa’nın milli takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Federasyon, Avrupa Atletizm Birliği kuralları gereği her branşta bir ülkenin en fazla iki sporcuyla temsil edilebildiğini belirterek, 800 metre branşında en iyi dereceye sahip iki atletin kadroya seçildiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Ada Kafa’nın milli takım kamplarına katıldığı, Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ettiği ve milli takım seçimlerinin bundan sonra da şeffaf kriterlerle sürdürüleceği vurgulandı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

16-19 Temmuz tarihleri arasında İtalyan’ın Rieti şehrinde yapılacak olan 18 Yaşaltı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda baraj geçmiş olmasına rağmen Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 800 metre branşı koşucusu Ada Kafa’nın Milli Takım kadrosuna alınmaması ile ilgili basında eksik ve yanıltıcı haberlerin çıktığı tespit edilmiştir.

Milli Takım teşkil kriterleri, öncelikle Avrupa Atletizm Birliği tarafından belirlenmiş baraj dereceleri çerçevesinde olup bahse konu Şampiyona özelinde “her bir branş için her bir ülkeden en fazla iki sporcu yarışabilir” kuralı mevcuttur. Dolayısıyla seçim kriteri olarak baraj geçen sporcu sayısının ikiden fazla olması durumunda en iyi dereceye sahip iki atlet, Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanmıştır. 800 metre Avrupa sıralamasında hali hazırda, Elif Beyza Kökçüoğlu 2:06.10’luk derecesi ile 7.sırada, Azra Gerçek 2:07.45 ile 13.sırada, Ada Kafa ise 2:08.41 ile 22.sırada yer almıştır.

Adil ve şeffaf olarak tüm Atletizm camiasının bildiği ve her zaman aynı kriterlerin uygulandığı Milli Takım seçiminde Türkiye Atletizm Federasyonu’nun baraj geçen atletini Milli Takım kadrosuna almadığı ile ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ada Kafa, İzmir’de Türkiye Atletizm Federasyonu Yüksek Performans Merkezi’nde kampa alınmış, devamında 4 Temmuz 2026 tarihinde Slovenya’nın Novo Mesto şehrinde yapılan 18 Yaşaltı Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Milli Takım’da yarışmış olup, kendisinin elde ettiği sonuç neticesinde ilk iki derece içine girememiştir.

Ada Kafa’ya her türlü kamp, ulusal ve uluslararası olanaklar tanımıştır. Herkesin malumu olduğu üzere Atletizm, metrik ve kronometrik bir spor dalıdır. Bilinmesini isteriz ki bundan sonraki seçmeler de şeffaf kriterlerle yapılacak olup, daha önceden de olduğu gibi, hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacak ve ayrıcalık tanınmayacaktır.