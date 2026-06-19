2. Geleneksel Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası İçin Geri Sayım Başladı

KKTC hentbol camiasının unutulmaz isimlerinden, merhum hakem Tolga Kınacı anısına düzenlenen geleneksel plaj hentbolu turnuvası, bu yıl ikinci kez sporseverlerle buluşuyor.

KKTC hentbol camiasının unutulmaz isimlerinden, merhum hakem Tolga Kınacı anısına düzenlenen geleneksel plaj hentbolu turnuvası, bu yıl ikinci kez sporseverlerle buluşuyor.

KKTC Hentbol Federasyonu ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası”, 27-28 Haziran tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda düzenlenecek.

Hentbola olan tutkusu ve spora kattığı değerlerle hatırlanan Tolga Kınacı’nın adını yaşatmak amacıyla organize edilen turnuva, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem rekabetin hem de vefanın merkezi olacak.

Başkan Ediz Arıkan: “Onu Unutmamak ve Adını Yaşatmak En Büyük Görevimiz”

Turnuvanın hazırlık süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Kınacı’nın hentbol camiası için ifade ettiği öneme dikkat çekti:

“Tolga Kınacı, hem hentbol camiamıza hem de kişiliğiyle çevresine büyük değerler katmış, spora gönül vermiş çok kıymetli bir isimdi. Onu kaybettiğimiz günden beri acımız hala taze olsa da, adını sporla yaşatmak en büyük vefa borcumuzdur. Geçtiğimiz yıl başlattığımız bu turnuvayı geleneksel hale getirerek, Tolga’nın bıraktığı hentbol sevdasını yeni nesillere de aşılamayı hedefliyoruz. Federasyon olarak, bu anlamlı organizasyona en üst düzeyde destek veriyoruz. 27-28 Haziran tarihlerinde tüm halkımızı, dostlarımızı ve hentbol severleri Antis Plajı’ndaki bu özel heyecana, Tolga’yı birlikte anmaya davet ediyorum.”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön: “Vefamız Sporun Birleştirici Gücüyle Birleşiyor”

Organizasyonun ana paydaşlarından olan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, merhum Tolga Kınacı’nın hem siyasi camia hem de spor dünyasındaki izlerinin silinmez olduğunu vurguladı. Turnuvaya verilen destekle ilgili konuşan Akyön, şunları kaydetti:

“Tolga Kınacı, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle her zaman örnek aldığımız, camiamızın çok sevilen bir değeriydi. Onun anısını, en sevdiği alanlardan biri olan hentbol sahalarında, gençlerle ve sporla yaşatmak bizim için büyük bir onurdur. UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Tolga Kınacı ismi, gençlerimize spor sevgisini ve aidiyet duygusunu aşılamak adına çok kıymetli bir simgedir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvamızın, sporun centilmenlik ruhuna yakışır şekilde gerçekleşmesi için tüm imkanlarımızla katkı koyuyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı organizasyonda bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum.”

Antis Plajı’nda Vefa ve Rekabet Buluşuyor

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuva, bu yıl da sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak. 27-28 Haziran tarihlerinde Antis Plajı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarla hentbol severler, hem keyifli bir müsabaka izleme şansı bulacak hem de merhum Tolga Kınacı’yı bir kez daha saygıyla anacak. Turnuva ile ilgili ayrıntılı programın önümüzdeki günlerde federasyon tarafından paylaşılması beklenirken, sporseverler şimdiden bu anlamlı hafta sonu için geri sayıma başladı.