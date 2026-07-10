UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel KIBRIS TV’de açıkladı: HP oranı kamu maaşlarına eksiksiz yansıtılacak



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, KIBRIS TV’de Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu Açık Oturum programına telefon aracılığıyla katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC’yi ziyaret etmesinin beklendiğini belirterek, bu ziyarette yeni müjdelerin açıklanabileceğini söyledi. Üstel, doğalgaz boru hattı projesinde imzaların bugün atılacağını açıklarken, yerel seçimlere ilişkin de Ulusal Birlik Partisi’nin tüm belediyelerde aday çıkaracağını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her 20 Temmuz’da olduğu gibi bu yıl da KKTC’yi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği her ziyarette Kıbrıs Türk halkına önemli müjdeler verdiğini hatırlatan Üstel, bu yıl da benzer açıklamaların yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Üstel, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizi hiçbir 20 Temmuz’da yalnız bırakmadı. Her gelişinde halkımıza bir müjde verdi. Ümit ediyorum ki bu 20 Temmuz’da da halkımızın beklediği müjdeleri yine burada açıklayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“100 yılın projesi” doğalgaz hattında yeni aşama

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyareti kapsamında önemli bir enerji projesinin hayata geçirileceğini belirten Üstel, doğalgaz boru hattı için protokolün bugün imzalanacağını açıkladı.

Türkiye’den deniz altından döşenecek boru hattıyla doğalgazın KKTC’ye ulaştırılacağını belirten Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’nin de doğalgazla çalışacak şekilde dönüştürüleceğini söyledi.

Projeyi “100 yılın projesi” olarak nitelendiren Üstel, “Nasıl Asrın Projesi ile suyu ülkemize getirdiysek, şimdi de doğalgazı getiriyoruz. Böylece hem daha ucuz enerjiye kavuşacağız hem çevreyi koruyacağız hem de enerji arz güvenliğini sağlayacağız.” dedi.

Elektrik konusunda Türkiye ile planlanan enterkonnekte sistem için Avrupa Birliği onayının yaklaşık iki buçuk yıldır beklendiğini ifade eden Üstel, bu süreçte doğalgaz projesinin alternatif çözüm olarak devreye alındığını kaydetti.

“UBP tüm belediyelerde aday çıkaracak”

Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin tüm belediyelerde güçlü adaylarla seçime gireceğini söyledi.

Aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Üstel, isimlerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Belediyeler Reformu sayesinde yerel yönetimlerin mali açıdan güçlendiğini kaydeden Üstel, “Her belediyemizde iddialıyız. Önümüzdeki günlerde adaylarımızı açıklayacağız. Bu seçimlerin galibi Ulusal Birlik Partisi olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Maaşlar ve hayat pahalılığı konusunda güvence

Hayat pahalılığı oranı ve maaş ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, kamu çalışanlarının maaşlarında ve hayat pahalılığı ödemelerinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirten Üstel, hayat pahalılığı oranının maaşlara eksiksiz şekilde yansıtılacağını ifade etti.

“Halkımız müsterih olsun.” diyen Üstel, “Beş yıldır maaşlarda hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Hayat pahalılığı ne çıktıysa maaşlara yansıttık. Bugün de yarın da halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Hükümet gerekeni yapacaktır.” ifadelerini kullandı.