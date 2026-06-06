UBP’nin tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin katılımıyla bugün saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin katılımıyla bugün saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

UBP’den yapılan açıklamada, tüzükte yapılması önerilen değişikliklerin; yürürlükte bulunan mevcut UBP Tüzüğü’nün, son dönemde değişen Siyasal Partiler Yasası ile tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, önerilerin herhangi bir köklü değişiklik içermediği ve teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edildi.

Mevcut üye sisteminin korunacağı ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığı vurgulanan açıklamada, önerilen düzenlemelerin tamamen teknik nitelikte olduğu kaydedildi.