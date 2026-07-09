Üç İlçede Polis Denetimi: 748 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalar ile trafikte seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalar ile trafikte seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 55 kişiye idari para cezası uygulanırken, haklarında da yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 4 bin 265 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 693 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla ihlal, 222 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 13 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, 14 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 3 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 81 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 47 sürücü seyrüsefersiz araç kullanmaktan, 6 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 1 sürücü görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmaktan, 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan ve 1 sürücü de ışık kurallarını ihlal etmekten rapor edildi. Diğer 291 sürücü ise çeşitli trafik suçlarından dolayı işlem gördü.