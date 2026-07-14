Üç kaçak mahkemede

KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan M.A.S.S.A.M., A.M.H.A.M. ve W.F.M.A.A. mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan M.A.S.S.A.M., A.M.H.A.M. ve W.F.M.A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelen M.A.S.S.A.M.’ye yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren 208 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrollerde A.M.H.A.M.’nin 7 Aralık 2024 tarihinden itibaren 584 gündür, W.F.M.A.A.’nın ise 5 Kasım 2024 tarihinden itibaren 616 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini ifade etti.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, KKTC’de hangi maksatla bulunduklarının ve ülkede kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Polis ayrıca, zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili dairelerle gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.