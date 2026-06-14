Ülke genelindeki denetimlerde bin 663 kişi hakkında işlem yapıldı, 12 kişi tutuklandı

Denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri, marketler, pansiyonlar, işçi lojmanları, halkın yoğun bulunduğu bölgeler ile trafikte seyreden araç sürücüleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri, marketler, pansiyonlar, işçi lojmanları, halkın yoğun bulunduğu bölgeler ile trafikte seyreden araç sürücüleri kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde 158 kişi hakkında işlem

Asayiş denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 152 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca, geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadan alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu belirlenen 2 eğlence mekanı işletmecisi, işletme kapatma saatine uymadığı tespit edilen 3 işletmeci ile geçerli müzik izni olmadan yayın yaptığı belirlenen 1 işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Böylece asayiş denetimlerinde toplam 158 kişi aleyhinde işlem yapıldı.

Öte yandan, ikametgahlar ve araçlarda yapılan aramalarda 7.65 mm çapında tabanca, çeşitli türlerde toplam 28 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu içerikli 17 hap, uyuşturucu madde içeren 18 kağıt, yeşil reçeteye tabi 329 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 565 TL nakit para ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 6 kişi tutuklandı.

8 bin 152 sürücü kontrol edildi

Trafik denetimlerinde ise toplam 8 bin 152 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturduğu tespit edilen bin 505 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 158 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:

523 sürat,

33 alkollü araç kullanma,

10 ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma,

61 sigortasız araç kullanma,

5 sürüş sırasında cep telefonu kullanma,

36 emniyet kemeri takmama,

52 muayenesiz araç kullanma,

112 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,

6 kamu taşıma işletme izni kurallarına uymama,

25 trafik işaret ve levhalarına uymama,

8 tehlikeli sürüş,

3 tehlikeli yük taşıma,

2 trafik ışıklarına uymama,

1 polisin dur emrine uymama,

23 ışık kurallarına uymama,

605 diğer trafik suçu.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda asayiş ve trafik suçları kapsamında toplam 1.663 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 12 kişi tutuklandı.