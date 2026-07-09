Üretici: İklim krizinin etkileriyle mücadelede sulak alanlar en önemli doğal kalkanlarımızdır

Uzman Biyolog ve Üretici, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Dernek Başkanı Pelin Üretici, iklim krizinin etkileriyle mücadelede sulak alanlar en önemli doğal kalkanları olduğunu söyledi.

Uzman Biyolog ve Üretici, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Dernek Başkanı Pelin Üretici, iklim krizinin etkileriyle mücadelede sulak alanlar en önemli doğal kalkanları olduğunu söyledi.

Üretici, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı desteğiyle, MAKAMER tarafından yürütülen SWIFT Projesi kapsamında “Çevre Sorunlarından İklim Krizine: Sulak Alanların Korunmasında Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesinin Önemi” konulu bir yazı yayımladı.

Dünyanın oluşumu ve iklim krizinin nedenleri ile etkilerine değinen Üretici, iklim krizinin etkileriyle mücadelede doğal kalkan olan göl, lagün, sazlık ile bataklık gibi sulak alanların, suyu depoladığını, taşkınları azalttığını, birçok canlıya yaşam alanı sağladığını ve atmosferdeki karbonun tutulmasına katkı sağlayarak iklim değişikliğinin etkilerini hafiflettiğini belirtti.

Sulak alanların, kuraklık ve aşırı yağış gibi iklim kaynaklı afetlere karşı doğal bir tampon görevi de gördüğünü vurgulayan Üretici, ülkede, bu ekosistemlerin, kirlilik, yanlış arazi kullanımı, aşırı su çekimi, plansız yapılaşma baskısı ve otorite boşluğu ile iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Üretici yazısında, Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi’nin bu konudaki önemine dikkat çekerek, tüm çabaların nihai hedefinin iklim krizine karşı dayanıklı toplumlar ile kentler oluşturmak ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasında sağlamak olduğunu ifade etti.