Üstel: Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkının davasına verdiği destek bizim için kıymetlidir

Başbakan Ünal Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasına verdiği güçlü destekten dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasına verdiği güçlü destekten dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü mücadelesine verdiği güçlü destek nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum.

Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi Kıbrıs’ta değiştirilemeyecek gerçek; iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı egemen devletin varlığıdır. Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenlik hakkını yok sayan hiçbir yaklaşımın başarı şansı yoktur.

Avrupa Parlamentosu’nun siyasi saiklerle hazırladığı raporlar ne Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırabilir ne de Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını zayıflatabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel güvencesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde egemen eşitlik temelindeki iki devletli siyasetimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden ve halkımızın meşru haklarından geri adım atmayacağız.

Bu vesileyle Sayın Devlet Bahçeli’ye Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği açık ve güçlü destek için bir kez daha teşekkür ediyor, milli davamızdaki ortak kararlılığımızın süreceğini vurguluyorum.”