Üstel’den Muhalefete Hodri Meydan: Bu Kadar Cesursanız, İki Seçimi Birlikte Yapalım

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yerel seçimlerle ilgili yasa değişikliği görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine sert yanıt verdi. Muhalefetin “bizimle istişare edilmedi” yönündeki iddialarını reddeden Üstel, düzenlemenin doğrudan Yüksek Seçim Kurulu’nun talepleri doğrultusunda hazırlandığını vu…

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yerel seçimlerle ilgili yasa değişikliği görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine sert yanıt verdi.

Muhalefetin “bizimle istişare edilmedi” yönündeki iddialarını reddeden Üstel, düzenlemenin doğrudan Yüksek Seçim Kurulu’nun talepleri doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Üstel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile bizzat görüştüğünü belirterek, aynı bilgilerin ana muhalefet liderine de iletildiğini söyledi.

“Yüksek Seçim Kurulu’nun bana ilettiği talepler vardı. Ben bunları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile görüştüm. Ana muhalefet başkanına da iletildiğini öğrendim. Hatta iki gün önce kendisiyle telefonda da konuştum. Dolayısıyla ‘bizimle istişare edilmedi’ söylemi gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“BİR KELİME BİLE EKLEMEDİK”

Yerel seçim tarihinin yasada zaten Aralık 2026 olarak yer aldığını hatırlatan Üstel, yapılan düzenlemenin yalnızca seçim gününün netleştirilmesine yönelik olduğunu ifade etti.

“Yerel seçimlerin Aralık ayı içerisinde yapılacağı yasada zaten vardır. Biz Yüksek Seçim Kurulu ile istişare ettik ve Aralık ayının ilk pazar gününün uygun olacağı görüşü ortaya çıktı. Bunun dışındaki düzenlemeler de Yüksek Seçim Kurulu’nun talepleridir. Biz bunun üzerine bir kelime bile ilave etmedik” diye konuştu.

“HALKIMIZ DOĞRU BİLGİLENDİRİLMELİ”

Muhalefetin Meclis kürsüsündeki açıklamalarını eleştiren Üstel, seçimlerin yalnızca siyasi partilerin değil tüm ülkenin meselesi olduğunu söyledi.

“Burada milletvekillerinin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesi gerekir. Seçim sadece Ulusal Birlik Partisi’nin, Demokrat Parti’nin veya Yeniden Doğuş Partisi’nin seçimi değildir. Bu ülkenin seçimidir” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI ARTIK ORTADAN KALKMIŞTIR”

Genel seçim tarihinin daha önce defalarca konuşulduğunu belirten Üstel, erken seçim tartışmalarının artık anlamını yitirdiğini söyledi.

“Genel seçimin tarihi Ocak ayı içerisindedir. Erken seçim tartışmaları artık ortadan kalkmıştır. Eğer seçim öne alınacaksa tarihi belirlenir ve konuşulur” dedi.

MUHALEFETE ÇAĞRI:

“HODRİ MEYDAN, İKİ SEÇİMİ BİRLİKTE YAPALIM”

Konuşmasının sonunda muhalefete açık çağrıda bulunan Üstel, seçimden kaçan tarafın hükümet olmadığını vurguladı.

“Bu hükümet hiçbir seçimden korkmadı. Ne Ulusal Birlik Partisi, ne Demokrat Parti, ne de Yeniden Doğuş Partisi seçimden kaçmaz. Ama madem bu kadar cesursunuz, hodri meydan. Gelin iki seçimi bir arada yapalım” dedi.