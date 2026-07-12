Üstel: İstikrar sağlanır, yatırımlar sürer

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, KIBRIS TV’de katıldığı canlı yayında genel ve yerel seçimlerin aynı dün yapılmasının önemine vurgu yaptı:

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, KIBRIS TV’de katıldığı canlı yayında genel ve yerel seçimlerin aynı dün yapılmasının önemine vurgu yaptı:

Kalkınma projelerine devam… Seçimlerin aynı gün yapılmasıyla ülkenin uzun bir süre seçim atmosferinden uzak kalacağını dile getiren Üstel, bunun siyasi ve ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Üstel, “Sürekli seçim ortamı ülkelerin enerjisini tüketir, yatırımları ve icraatları yavaşlatır. Biz ise tüm gücümüzü sağlık, eğitim, altyapı ve kalkınma projelerine vermek istiyoruz.” dedi.

20 Temmuz’da yeni müjdeler açıklanabilir… Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız her gelişinde halkımıza bir müjde verdi. Ümit ediyorum ki bu 20 Temmuz’da da halkımızın beklediği müjdeleri yine burada açıklayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yusuf Bahadır AYDIN

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, KIBRIS TV’de Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu Açık Oturum programına telefon aracılığıyla katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC’yi ziyaret etmesinin beklendiğini belirterek, bu ziyarette yeni müjdelerin açıklanabileceğini söyledi. Türkiye’den KKTC’ye doğal gaz boru hattı için imzaların atıldığını vurgulayan Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’nin de doğalgazla çalışacak şekilde dönüştürüleceğini söyledi. KKTC’ye enerji hayat pahalılığı oranının kamu maaşlarına eksiksiz yansıtılacağına dikkat çeken Üstel, yerel seçimlere ilişkin de Ulusal Birlik Partisi’nin tüm belediyelerde aday çıkaracağını ifade etti.

20 Temmuz’da yeni müjdeler açıklanabilir

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her 20 Temmuz’da olduğu gibi bu yıl da KKTC’yi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği her ziyarette Kıbrıs Türk halkına önemli müjdeler verdiğini hatırlatan Üstel, bu yıl da benzer açıklamaların yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Üstel, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizi hiçbir 20 Temmuz’da yalnız bırakmadı. Her gelişinde halkımıza bir müjde verdi. Ümit ediyorum ki bu 20 Temmuz’da da halkımızın beklediği müjdeleri yine burada açıklayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“100 yılın projesi” doğalgaz hattında yeni aşama

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyareti kapsamında önemli bir enerji projesinin hayata geçirildiğini belirten Üstel, doğalgaz boru hattı için protokolün imzalandığını açıkladı.

Türkiye’den deniz altından döşenecek boru hattıyla doğalgazın KKTC’ye ulaştırılacağını belirten Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’nin de doğalgazla çalışacak şekilde dönüştürüleceğini söyledi.

Projeyi “100 yılın projesi” olarak nitelendiren Üstel, “Nasıl Asrın Projesi ile suyu ülkemize getirdiysek, şimdi de doğalgazı getiriyoruz. Böylece hem daha ucuz enerjiye kavuşacağız hem çevreyi koruyacağız hem de enerji arz güvenliğini sağlayacağız.” dedi.

Elektrik konusunda Türkiye ile planlanan enterkonnekte sistem için Avrupa Birliği onayının yaklaşık iki buçuk yıldır beklendiğini ifade eden Üstel, bu süreçte doğalgaz projesinin alternatif çözüm olarak devreye alındığını kaydetti.

Maaşlar ve hayat pahalılığı konusunda güvence

Hayat pahalılığı oranı ve maaş ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, kamu çalışanlarının maaşlarında ve hayat pahalılığı ödemelerinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirten Üstel, hayat pahalılığı oranının maaşlara eksiksiz şekilde yansıtılacağını ifade etti.

“Halkımız müsterih olsun.” diyen Üstel, “Beş yıldır maaşlarda hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Hayat pahalılığı ne çıktıysa maaşlara yansıttık. Bugün de yarın da halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Hükümet gerekeni yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

“İki seçim aynı gün yapılmalı”

Programda seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, yerel seçimlerle erken genel seçimin aynı tarihte yapılmasının ülke yararına olacağını söyledi.

Bu öneriyi daha önce de muhalefete ilettiklerini hatırlatan Üstel, iki seçimin aynı gün gerçekleştirilmesinin hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını hem de seçim yasaklarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indireceğini ifade etti.

“Hedefimiz dört yıl boyunca istikrar”

Seçimlerin aynı gün yapılmasının ardından ülkenin uzun bir süre seçim atmosferinden uzak kalacağını dile getiren Üstel, bunun siyasi ve ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“İki seçim birlikte yapılırsa, ardından dört yıl boyunca seçim olmayacak. Sürekli seçim ortamı ülkelerin enerjisini tüketir, yatırımları ve icraatları yavaşlatır. Biz ise tüm gücümüzü sağlık, eğitim, altyapı ve kalkınma projelerine vermek istiyoruz.” diyen Üstel, hükümetin göreve geldiği günden bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, seçimlerin birlikte yapılıp yapılmayacağına ilişkin nihai kararın koalisyon ortaklarıyla yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceğini belirterek, “Bizim önceliğimiz ülkemizin istikrarı, halkımızın refahı ve geleceğidir. Bu doğrultuda en doğru kararı vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

“UBP tüm belediyelerde aday çıkaracak”

Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin tüm belediyelerde güçlü adaylarla seçime gireceğini söyledi.

Aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Üstel, isimlerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Belediyeler Reformu sayesinde yerel yönetimlerin mali açıdan güçlendiğini kaydeden Üstel, “Her belediyemizde iddialıyız. Önümüzdeki günlerde adaylarımızı açıklayacağız. Bu seçimlerin galibi Ulusal Birlik Partisi olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.