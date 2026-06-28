Üstel: UBP’nin olduğu her yerde eser vardır, hizmet vardır.

Yazılı açıklama yapan Üstel, hükümete geldikleri ilk günden itibaren uzun yıllardır gündemde olan ancak hayata geçirilemeyen Yerel Yönetimler Reformu'nu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Üstel, hükümete geldikleri ilk günden itibaren uzun yıllardır gündemde olan ancak hayata geçirilemeyen Yerel Yönetimler Reformu'nu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Belediyelerin daha güçlü mali yapıya, daha geniş hizmet imkanlarına ve daha etkin bir yönetim anlayışına kavuştuğunu vurgulayan Üstel, reformun başarısının yalnızca hükümet tarafından değil, farklı siyasi görüşlerden belediye başkanları tarafından da dile getirildiğini kaydetti.

"Güçlü belediyeleri güçlü kadrolarla buluşturacağız"

Görevlerini sürdüren belediye başkanlarının yeni dönem adaylıklarını ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayını açıkladıklarını belirten Üstel, diğer adayların da kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

UBP çatısı altında çok sayıda aday adayının hizmet etmek istemesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Üstel, bunun partiye duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Amacımız hizmet anlayışını tüm beldelere taşımak"

Belediyecilik anlayışlarının günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek olduğunu belirten Üstel, hedeflerinin UBP'nin hizmet anlayışını ülkenin tüm beldelerinde hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Sağlık, eğitim, ulaştırma, enerji ve yerel yönetimler alanında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Üstel, aynı kararlılığı belediyelerde de sürdüreceklerini kaydetti.

"Güçlü belediye, güçlü hizmet demektir" diyen Üstel, güçlü hizmetin ise daha güçlü beldeler ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamına geldiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Üstel, yerel yönetimlerde de güçlü belediyeler ve güçlü kadrolarla hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, halkın tercihini yine eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağına inandığını söyledi.