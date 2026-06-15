Üstel: Vatandaş erken seçim değil, icraat istiyor

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada muhalefetin erken seçim çağrılarına sert yanıt verdi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada muhalefetin erken seçim çağrılarına sert yanıt verdi.

Muhalefetin uzun süredir erken seçim tartışması yürüttüğünü belirten Üstel, halkın gündeminin seçim değil hizmet ve icraat olduğunu vurguladı.

“Ne zaman erken seçim gündeme geldiyse cevap verdik. Ne acele ediyorsunuz dedik. Bekleyin ve görün dedik. Çünkü vatandaş seçim değil, icraat istiyor. Bu halk hizmet istiyor. Bu halk eser görmek istiyor” dedi.

“BU HALK KİMİN HİZMET ETTİĞİNİ GÖRÜYOR”

Dört yıllık hükümet döneminde gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çeken Üstel, halkın yapılan hizmetleri yakından takip ettiğini söyledi.

“Bu halk Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin bu ülkeye kazandırdığı projeleri gördü. Yapılan okulları gördü. Yapılan hastaneleri gördü. Ortaya konulan eserleri gördü. Halkımız kimin konuştuğunu, kimin iş yaptığını çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“TÜNELİN UCUNDA IŞIK YOK DEMİŞLERDİ”

Muhalefetin geçmiş dönemde ortaya koyduğu karamsar tabloyu hatırlatan Üstel, hükümetin ülkeye umut ve vizyon kazandırdığını belirtti,

“2018 yılında ‘tünelin ucunda ışık yok’ dediler ve gittiler. Biz ise bugün tünelin ucunda ışık görüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz var. Bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“YARIM KALAN PROJELERİ TEK TEK TAMAMLADIK”

Hükümetin dört yıllık performansını değerlendiren Üstel, yıllardır bekleyen birçok projenin kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini vurguladı ve

“Dört yıl içerisinde ortaya koyduğumuz eserler ortadadır. Uzun yıllar boyunca yapılmayan, yarım kalan projeleri tamamladık. Halkımızın ihtiyaç duyduğu yatırımları birer birer hayata geçirdik. Ve hâlâ daha icraat yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“30 YENİ OKUL YAPTIK”

Eğitim alanındaki yatırımları hatırlatan Üstel, hükümetin bu alandaki performansının rakamlarla ortada olduğunu söyledi. Üstel,

“Bu hükümet döneminde 30 yeni okul yaptık. Geçmişe dönüp bakın. Daha önce iktidarda bulunanlar kaç okul yaptı? Eğitim alanında ortaya koyduğumuz eserler herkesin gözleri önündedir” dedi.

“YÜZ YILIN PROJESİNE İMZA ATIYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti ile sürdürülen dev enerji projesine de değinen Üstel, KKTC’nin geleceğini şekillendirecek tarihi bir adımın eşiğinde olduklarını açıkladı,

“Asrın Su Projesi nasıl başarıyla hayata geçirildiyse, şimdi de ülkemize yeni bir vizyon kazandıracak doğalgaz projesini hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta protokol imzalanacak. Deniz altından doğalgazın ülkemize getirilmesiyle birlikte yüz yılın projesine bu hükümet imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK KRİZE RAĞMEN HALKIMIZI KORUDUK”

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hükümetin halkı korumaya devam ettiğini belirten Üstel, hiçbir kesimin mağdur edilmediğini söyledi ve

“Dünyadaki ekonomik şartlara rağmen hiçbir kesimi mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.